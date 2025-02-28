ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

Сотрудники ГАИ проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

В пятницу, 28 февраля, в Рязанской области полицейские проведут рейд по перевозке детей. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Отмечается, что возить ребенка младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.

Детей от семи до 11 лет должны перевозить с использованием ремней безопасности. На переднем сидении легкового автомобиля — с удерживающей системой.

За нарушение правил предусмотрен штраф три тысячи рублей.