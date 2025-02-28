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Центральный Банк прокомментировал выпуск пластиковых денег в России
По данным регулятора, использовать такие банкноты нецелесообразно из-за особенностей климата.

Центральный Банк прокомментировал выпуск пластиковых денег в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что такие банкноты актуальны только в странах с влажным тропическим климатом, поскольку пластик не намокает и не впитывает грязь. В то же время бумажные деньги лучше переносят низкие температуры.

«Кроме того, защитный комплекс банкнот, изготовленных на бумажной и пластиковой основах, различается. Так, в „пластик“ не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые традиционно являются признаками подлинности банкнот Банка России», — заключили в ЦБ.