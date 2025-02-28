Bloomberg назвало рубль лучшей мировой валютой

Российский рубль с начала 2025 года вырос на 15% по отношению к доллару, показав лучший результат среди всех национальных валют, сообщило агентство.

Bloomberg назвало рубль лучшей мировой валютой. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, российский рубль с начала 2025 года вырос на 15% по отношению к доллару, показав лучший результат среди всех национальных валют.

Bloomberg отметило, что после начала переговоров между Россией и США в мире вырос интерес к активам РФ. Уточняется, что повышенный спрос на них наблюдается и на внутреннем рынке.