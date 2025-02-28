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Бдительные рязанцы помогли поймать агрессивных собак в центре города
Сейчас их погрузили в клетки, они спят под наркозом.

Бдительные рязанцы помогли поймать двух агрессивных собак в центре города. Об этом РЗН. Инфо сообщила директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Животных поймали с утра 28 февраля благодаря внимательным гражданам и их звонкам.

«Это было действительно не просто, собаки очень хитрые», — поделилась Селезнева.

Сейчас собак погрузили в клетки, они спят под наркозом. Директор отметила, что они выросли на Центральном рынке.

Напомним, животных ловили с 26 февраля.