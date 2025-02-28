Бастрыкин поручил провести проверку после ДТП, в котором пострадала 16-летняя рязанка

Напомним, авария произошла днем 26 февраля. Автомобиль Kia Rio столкнулся с маршрутным автобусом «Лиаз».

Бастрыкин поручил провести проверку после ДТП, в котором пострадала 16-летняя рязанка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, авария произошла днем 26 февраля. Автомобиль Kia Rio столкнулся с маршрутным автобусом «Лиаз». В результате аварии пострадала 16-летняя школьница-пассажир автобуса.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.