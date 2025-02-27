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Житель Шацка украл у женщины деньги в отделении банка
Посетительница забыла 15 тысяч рублей на диване, мужчина забрал их и скрылся.

Житель Шацка украл у женщины деньги в отделении банка. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что в ноябре 2024 года в клиентском зале одного из местных банков мужчина увидел на диване 15 тысяч рублей, спрятал их в карман и скрылся. Позже выяснилось, что купюры забыла одна из клиенток.

Шатчанина признали виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ему 100 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.