«Зеленый сад» напомнил рязанцам о конкурсе

«Зеленый сад» напомнил рязанцам о конкурсе рисунков. Об этом сообщили организаторы.

К участию допускаются дети от четырех до 14 лет включительно. Тема конкурса — «Квартира мечты моей мамы». Победители будут определены в трех возрастных категориях, они получат электронные книги с жидкими чернилами. Также среди всех участников будет разыгран суперприз — розовый iPhone.

Бонус для каждого ребенка — сертификат на бесплатное занятие в детской академии развития интеллекта BOOM KIDS. Конкурс продлится до 8 марта включительно.

Все об участии по ссылке .