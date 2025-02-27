«Зеленый сад» напомнил рязанцам о конкурсе
«Зеленый сад» напомнил рязанцам о конкурсе рисунков. Об этом сообщили организаторы.
К участию допускаются дети от четырех до 14 лет включительно. Тема конкурса — «Квартира мечты моей мамы». Победители будут определены в трех возрастных категориях, они получат электронные книги с жидкими чернилами. Также среди всех участников будет разыгран суперприз — розовый iPhone.
Бонус для каждого ребенка — сертификат на бесплатное занятие в детской академии развития интеллекта BOOM KIDS. Конкурс продлится до 8 марта включительно.
Все об участии по
Подробности об организаторе акции, порядке ее проведения, определении победителей и получении призов на