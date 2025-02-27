Washington Post: население Украины может сократиться до 15 млн

Население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 млн к 2050 году и до 15 млн — к 2100 году.

Население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 млн к 2050 году и до 15 млн — к 2100 году. Об этом пишет Washington Post.

Утверждается, что демографические показатели страны были одними из худших в мире еще несколько лет назад.

На сегодняшний день по меньшей мере 5 млн жителей уехали из Украины и живут за границей.