Всемирная продовольственная программа назвала число голодающих на Украине

Отмечается, что показатель составляет около пяти миллионов человек.

Всемирная продовольственная программа, которая подведомственна ООН, назвала число голодающих на Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что показатель составляет около пяти миллионов человек.

«По оценкам, каждая пятая семья испытывает нехватку продовольствия, а в некоторых районах востока и юга — до каждого второго», — сказано в материале.

По информации ВПП, наиболее тяжелая ситуация сложилась в той части Херсонской области, которая контролируется киевским режимом. С серьезным голодом сталкивается более половины населения.

Организация также сообщила, что многие украинцы жертвуют своей едой, чтобы накормить детей, другие — влезают в долги, чтобы купить продовольствие и накормить семью.