ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

ВС РФ также поразили места подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины. Об этом сообщило Минобороны в четверг, 27 февраля.

Как указано в публикации, ВС РФ поразили поразили инфраструктуру военных аэродромов, места подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.