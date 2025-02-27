В ВСУ сообщили о подготовке к «следующей фазе войны» с Россией

Войска Украины должны расширить ракетные программы, а также программы развития БПЛА.

В ВСУ сообщили о подготовке к «следующей фазе войны» с Россией. Об этом пишет Газета. RU cо ссылкой на председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко.

«После объявления перемирия Украина должна воспользоваться паузой в несколько лет, чтобы подготовиться к следующей фазе войны», — сказал он.

По словам Тимочко, ВСУ расширят ракетные программы, а также программы развития БПЛА.