В Рязанской области в 2025 году отремонтируют 136 км дорог

Завершат капитальное обновление въездной трассы со стороны Тамбовской области и приступят к ремонту дороги, ведущей от границы с Московской областью к уникальному археологическому памятнику региона — Глебову-Городищу.

В Рязанской области в 2025 году отремонтируют 136 км дорог. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Павел Малков.

По его словам, завершат капитальное обновление въездной трассы со стороны Тамбовской области и приступят к ремонту дороги, ведущей от границы с Московской областью к уникальному археологическому памятнику региона — Глебову-Городищу.

Кроме того, без внимания не оставят и муниципальные дороги. Сейчас идет конкурсный отбор участков трасс, которые приведут в порядок в этом году.