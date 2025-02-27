В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров автобусами
В четверг, 27 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.
В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
В четверг, 27 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.
Отмечается, что мероприятие проводится в целях профилактики ДТП.