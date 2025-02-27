В Рязанской области пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Местонахождение 34-летнего Николая Сырых неизвестно с 26 февраля.
В Рязанской области пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом сообщил ПСО «Мещера».
Местонахождение 34-летнего Николая Сырых неизвестно с 26 февраля. Он проживал в селе Сасыкино Шиловского района.
Приметы: рост 190 см, глаза голубые, волосы русые, нормального телосложения.
Одежда: синяя болоньевая куртка, черная шапка, черные спортивные штаны, черные полусапожки.