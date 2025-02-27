В Рязанской области нашли заросший участок, создающий угрозу пожаров
Сотрудники управления Россельхознадзора проверили участок, общая площадь которого составила 93 гектара. Они нашли нарушения. Так, территория заросла сорняками и древесно-кустарниковыми растениями, что создает угрозу возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций местного масштаба.
В Путятинском районе нашли заросший участок, создающий угрозу пожаров. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Сотрудники управления и регионального МЧС проверили участок, общая площадь которого составила 93 гектара. Они нашли нарушения. Так, территория заросла сорняками и древесно-кустарниковыми растениями, что создает угрозу возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций местного масштаба.
Владельцу участка вынесли предостережения.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям