В Рязанской области нашли заросший участок, создающий угрозу пожаров

Сотрудники управления Россельхознадзора проверили участок, общая площадь которого составила 93 гектара. Они нашли нарушения. Так, территория заросла сорняками и древесно-кустарниковыми растениями, что создает угрозу возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций местного масштаба.

В Путятинском районе нашли заросший участок, создающий угрозу пожаров. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Сотрудники управления и регионального МЧС проверили участок, общая площадь которого составила 93 гектара. Они нашли нарушения. Так, территория заросла сорняками и древесно-кустарниковыми растениями, что создает угрозу возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций местного масштаба.

Владельцу участка вынесли предостережения.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям