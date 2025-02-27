В Рязанской области молодые люди обокрали дачный дом

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.

В селе Кривское Сараевского района молодые люди обокрали дачный дом. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает ИД «Пресса».

Как указано в публикации, из дачного дома пропали электроинструменты. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Отмечается, что 26 февраля подозреваемых задержали. Причастными к краже оказались молодые мужчины, жители соседнего Сапожковского района.

Со ссылкой на данные полиции уточняется, что краденое злоумышленники продали.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.