В Рязанской области молодые люди обокрали дачный дом
Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.
В селе Кривское Сараевского района молодые люди обокрали дачный дом. Об этом в четверг, 27 февраля,
Как указано в публикации, из дачного дома пропали электроинструменты. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.
Отмечается, что 26 февраля подозреваемых задержали. Причастными к краже оказались молодые мужчины, жители соседнего Сапожковского района.
Со ссылкой на данные полиции уточняется, что краденое злоумышленники продали.
Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.