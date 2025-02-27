В рязанской квартире фекалии затопили стиральную машинку

Рязанка отметила, что живет в двухэтажном многоквартирном доме. По ее словам, «фекальные потопы» происходят не в первый раз.

Рязанка засняла, как фекалии затопили ее квартиру на улице Октябрьской, дом № 23. В итоге сломалась стиральная машинка. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях в четверг, 27 февраля.

Рязанка отметила, что живет в двухэтажном многоквартирном доме. По ее словам, «фекальные потопы» происходят не в первый раз.

«Как здесь можно жить? Никому до нас дела нет. Кто заплатит мне за стиральную машинку», — сказала женщина.

Она добавила, что в ЖЭУ жителям отвечают, что такие потопы нормальны.