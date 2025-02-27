Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
-1°
Птн, 28
-1°
Сбт, 01
-1°
ЦБ USD 87.7 1.77 28/02
ЦБ EUR 92.04 1.86 28/02
Нал. USD 91.00 / 89.80 27/02 17:55
Нал. EUR 94.25 / 95.91 27/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
3 часа назад
819
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
4 013
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
9 154
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
10 869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В рязанской квартире фекалии затопили стиральную машинку
Рязанка отметила, что живет в двухэтажном многоквартирном доме. По ее словам, «фекальные потопы» происходят не в первый раз.

Рязанка засняла, как фекалии затопили ее квартиру на улице Октябрьской, дом № 23. В итоге сломалась стиральная машинка. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях в четверг, 27 февраля.

Рязанка отметила, что живет в двухэтажном многоквартирном доме. По ее словам, «фекальные потопы» происходят не в первый раз.

«Как здесь можно жить? Никому до нас дела нет. Кто заплатит мне за стиральную машинку», — сказала женщина.

Она добавила, что в ЖЭУ жителям отвечают, что такие потопы нормальны.