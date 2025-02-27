В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В четверг, 27 февраля, в 00:10, в Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Полицейские патрулировали на улице Новоселов и заметили мужчину, который при виде правоохранителей попытался скрыться.

Сотрудники ППСП остановили прохожего и выяснили, что 31-летнего рязанца объявили в федеральный розыск как подозреваемого в совершении в феврале 2025 года ограбления.

Злоумышленника доставили в отдел полиции.