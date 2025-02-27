В Рязани «Водоканал» обязали устранить нарушения в пяти домах
«Водоканалу» выдали предписание для устранения выявленных нарушений.
МП «Водоканал города Рязани» обязали устранить нарушения в пяти домах. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба региональной госжилинспекции.
Во время проверок специалисты обнаружили, что канализационные колодцы засорены по адресам:
- улица Ушакова, дом № 2б;
- улица Гайдара, дом № 2а;
- улица Высоковольтная, дом 34 корпус 3;
- улица Высоковольтная, дом 34/13;
- улица 9-я Линия, дом 18 корпус 1.
«Водоканалу» выдали предписание для устранения выявленных нарушений. На данный момент работы провели.