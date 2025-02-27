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В Рязани в результате ДТП легковушка врезалась в ограждение
Авария случилась утром в четверг, 27 февраля, на пересечении улиц Солнечной, Каширина и Северной окружной.

В Рязани в результате ДТП легковушка врезалась в ограждение. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщили очевидцы.

Авария случилась утром в четверг, 27 февраля, на пересечении улиц Солнечной, Каширина и Северной окружной. Там столкнулись ВАЗ-2112 и Nissan, второй автомобиль также врезался в разделительную конструкцию.

О пострадавших неизвестно.