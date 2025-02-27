В Рязани подрядчик сорвал сроки строительства ФОКа

ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области» и подрядчик заключили контракт на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани. Однако в установленный срок подрядчиком взятые на себя обязательства выполнены не были.

В Рязани подрядчик сорвал сроки строительства ФОКа. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области» и организация заключили контракт на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани. Однако в установленный срок подрядчиком взятые на себя обязательства выполнены не были, говорится в сообщении.

Прокурор возбудил в отношении директора организации дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области