В Рязани отремонтируют памятник Советско-польскому братству по оружию
Ремонт выполнят до 1 мая 2025 года.
На ремонт памятника Советско-польскому братству по оружию в Рязани выделили семь миллионов 643 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен демонтировать плиты и очистить их, заменить гранит, а также выполнить облицовку парапета и откосов.
Заказчиком работ выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани».
Ремонт выполнят до 1 мая 2025 года.