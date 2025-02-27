В Рязани отремонтируют памятник Советско-польскому братству по оружию

Ремонт выполнят до 1 мая 2025 года.

На ремонт памятника Советско-польскому братству по оружию в Рязани выделили семь миллионов 643 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен демонтировать плиты и очистить их, заменить гранит, а также выполнить облицовку парапета и откосов.

Заказчиком работ выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

Ремонт выполнят до 1 мая 2025 года.