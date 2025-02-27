В Рязани осудили водителя, который сбил женщину на Солотчинском шоссе

В результате ДТП потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения.

В Рязани осудили водителя, который сбил женщину на Солотчинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что осужденный на легковушке, двигаясь по проезжей части Солотчинского шоссе, наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.