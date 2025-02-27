SuperJob: 16% рязанских работодателей проверяют кредитные истории соискателей

Согласно данным опроса SuperJob, 16% работодателей проверяют кредитные истории кандидатов, 6% предприятий и организаций проводят выборочные проверки.

В Рязани менее 20% работодателей проверяют кредитные истории соискателей. Соответствующие данные привел SuperJob в четверг, 27 февраля.

Согласно данным опроса, 16% работодателей проверяют кредитные истории кандидатов, 6% предприятий и организаций проводят выборочные проверки.

10% соискателей сталкивались с подобным в процессе трудоустройства: «Когда устраивалась в банк»; «На руководящую должность». Причем чаще о проверках рассказывали горожане в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц (по 12%).