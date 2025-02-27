В Рязани директора предприятия заподозрили в сокрытии шести млн от налоговой
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
В Рязани директора предприятия по производству барьерных лент для пищевой промышленности заподозрили в сокрытии шести миллионов рублей от налоговой. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, директор предприятия осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более шести миллионов рублей.
Отмечается, что он знал о наличии задолженности по налогам.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.