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В Рязани директора предприятия заподозрили в сокрытии шести млн от налоговой
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

В Рязани директора предприятия по производству барьерных лент для пищевой промышленности заподозрили в сокрытии шести миллионов рублей от налоговой. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, директор предприятия осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более шести миллионов рублей.

Отмечается, что он знал о наличии задолженности по налогам.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.