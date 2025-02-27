В Рязани четыре улицы останутся без холодной воды 28 февраля
Холодной воды не будет c 9:00 до 13:00
В Рязани четыре улицы останутся без холодной воды 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодной воды не будет c 9:00 до 13:00 по адресам:
- 2-я Линия, дома №№ 25/38, 27, 29, 50/36, 31 (МБДОУ Детский сад № 75), 46а (ОГБОУ Школа — интернат Вера);
- Весенняя, дома №№ 25, 25а, 26, 27/46, 28, 29, 30/48;
- Пушкина, дома №№ 47 корпус 2, 47 корпус 3, 50/39;
- Шевченко, дома №№ 40, 42, 42а, 44, 45, 49 корпус 1, 49 корпус 2, 50, 52а, 55 (МБДОУ Детский сад № 159), строение 51 «Айсберг».