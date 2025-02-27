В России вдвое увеличат часы на переработки от нынешней нормы ТК

В настоящее время продолжительность сверхурочных работ не превышает 120 часов в год и четыре часа в течение двух дней подряд.

В России вдвое увеличат часы на переработки от нынешней нормы ТК. Об этом пишет «Газета.ру».

С предложением выступили предприниматели, идею поддержали в правительстве.

В настоящее время продолжительность сверхурочных работ не превышает 120 часов в год и четыре часа в течение двух дней подряд.

При окончательном одобрении инициативы российская экономика получит около 200 тысяч работников. Однако в Кремле опасаются начала чрезмерной эксплуатации трудящихся.