В России вдвое увеличат часы на переработки от нынешней нормы ТК
В настоящее время продолжительность сверхурочных работ не превышает 120 часов в год и четыре часа в течение двух дней подряд.
В России вдвое увеличат часы на переработки от нынешней нормы ТК. Об этом пишет «Газета.ру».
С предложением выступили предприниматели, идею поддержали в правительстве.
В настоящее время продолжительность сверхурочных работ не превышает 120 часов в год и четыре часа в течение двух дней подряд.
При окончательном одобрении инициативы российская экономика получит около 200 тысяч работников. Однако в Кремле опасаются начала чрезмерной эксплуатации трудящихся.