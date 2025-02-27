В России призвали сажать владельцев собак, от нападения которых погибли люди
Владелец, который не уследил или оставил без присмотра питомца, должен понести ответственность, заявили в Госдуме.
В России призвали ужесточить уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди. С предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов,
По его мнению, владелец, который не уследил или оставил без присмотра питомца, должен понести ответственность.