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В России предложили повысить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей
В настоящее время взыскание составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, 5-15 тысяч для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

В России предложили повысить штрафы за самовыгул собак. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

«Предлагается внести поправки, увеличив штрафы за так называемый самовыгул до 50 тысяч рублей», — сказал депутат.

В настоящее время взыскание составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан, 5-15 тысяч для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юридических лиц.