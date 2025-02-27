В России могут подорожать лекарства из-за новых правил закупок

По мнению производителей, данные изменения нужно вводить не ранее 2027 года.

В России могут подорожать лекарства из-за новых правил закупок. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора АРФП Виктора Дмитриева.

Они включают в себя преимущество на рынке лекарственных средств, произведенных из российского сырья.

По мнению производителей, данные изменения нужно вводить не ранее 2027 года. Если это сделать сейчас, то может случиться дефицит препаратов и рост цен.

Отмечается, что производство лекарств из российских компонентов может оказаться более дорогостоящим по сравнению с использованием импортного сырья из Китая или Индии.

Представители ассоциаций также подчеркивают, что не каждое лекарство экономически целесообразно и выгодно производить в России по полному циклу.