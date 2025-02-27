В РГУ имени Есенина утвердили список кандидатов на должность ректора

Список утвердили на заседании ученого совета 26 февраля.

В РГУ имени Есенина утвердили список кандидатов на должность ректора. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Утвержден следующий список:

Дмитрий Боков — исполняющий обязанности ректора;

Сергей Жеглов — заведующий кафедрой химии Института естественных наук;

Павел Левин — декан факультета физической культуры и спорта.

Список утвердили на заседании ученого совета 26 февраля. Там также рассмотрели вопросы стипендиального обеспечения, расширения состава попечительского совета, приняли ряд локальных нормативных правовых актов.