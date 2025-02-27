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В последний день зимы в Рязанскую область придет оттепель
В пятницу, 28 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

В последний день зимы в Рязанскую область придет оттепель. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 28 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западной четверти, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -14,-9 градусов, местами до до -18 градусов, днем поднимется до -3, +2 градусов.