В Госдуме предложили увеличить пошлины на импортные цветы к 8 марта

В то же время для отечественных производителей хотят снизить НДС до 10%.

В Госдуме предложили увеличить пошлины на импортные цветы к 8 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение депутата Дмитрия Гусева к главе Минсельхоза.

В то же время для отечественных производителей хотят снизить НДС до 10%.

По мнению парламентария, российская цветочная отрасль зависит от заграничных поставок, большая часть которых приходится на Нидерланды.

Автор отмечает, что инициатива сократит количество привозной продукции на рынке, при этом сохранив доступные цены для потребителей, а также «подтолкнет к развитию» отечественное цветоводство.