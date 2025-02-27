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В Екатеринбурге ротвейлер набросился на женщину с пятилетним ребенком

В Екатеринбурге ротвейлер набросился на женщину с пятилетним ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Мать накрыла мальчика собой, но агрессивный пес покусал ее и не отходил, пока не прибыли сотрудники полиции. Очевидцы пытались отогнать собаку, но это не помогло.

Выяснилось, что ротвейлер сбежал из двора одной из местных жительниц. Сообщается, что это уже третье его нападение на людей.

По словам соседей, хозяйка просто увела собаку и заявила, что ни в чем не виновата. Пострадавшая будет писать заявление в полицию.

Видео можно посмотреть по ссылке.