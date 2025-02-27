В Донецке мать с сожителем до смерти забили восьмилетнюю девочку

В Донецке мать с сожителем до смерти забили восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, врачи насчитали на теле ребенка более 50 ударов. В один из дней девочка попала в реанимацию, где скончалась. Отмечается, что ребенок били скакалкой, выбивалкой для ковров, металлической бляшкой.

Полицейские задержали только мужчину. Ее мать утверждает, что девочка просто упала с лестницы.

Бабушка погибшей девочки хочет привлечь родительницу к ответственности, но пока безрезультатно.