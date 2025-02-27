В центре Рязани хотят расширить зону платной парковки

Расширение зон платных парковок планируется на проезде за памятником Ленина и участке улицы Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерская).

В центре Рязани хотят расширить зону платной парковки. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Расширение зон платных парковок планируется на:

проезде за памятником Ленина;

участке улицы Горького в районе Брессюирского моста (от улицы Право-Лыбедской до улицы Мюнстерская).

Как указано в публикации, данные участки в рабочее время загружены на 100%, автомобили паркуются в хаотичном порядке, свободных мест нет.

Кроме того, в районе Брессюирского моста запретят остановку и стоянку транспортных средств, так как парковка на мостах, эстакадах и путепроводах запрещается ПДД, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Рязани увеличат стоимость парковочного абонемента.