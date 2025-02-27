В Центральной России наступила «радиационная» оттепель

Отмечается, что обычно такое явление происходит в третьей декаде марта.

В Центральной России наступила «радиационная» оттепель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

Отмечается, что обычно такое явление происходит в третьей декаде марта.

Синоптики пояснили, что подобного рода оттепель наступает под действием солнечной радиации в холодный период на фоне отрицательных температур, когда столбик термометров преодолевает отметку в 0 градусов.