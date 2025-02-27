В больнице № 11 в Рязани обновили лифты

Их установили в здании поликлиники, в главном корпусе стационара и пищеблоке.

В больнице № 11 в Рязани обновили лифты. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что с начала года в больнице были введены в эксплуатацию лифты больничные, пассажирские и грузовые. Всего запущено 7 современных лифтов.

Их установили в здании поликлиники, в главном корпусе стационара и пищеблоке.

Также пассажирский и грузовой лифты заменили в корпусе больницы на улице Новоселов.

Ранее рязанцы жаловались на неработающие лифты в больнице № 11.