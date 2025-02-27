ТАСС: ВСУ приступили к тактике «выжженной земли»

После своего отступления украинские военные взрывают гражданскую инфраструктуру и выжигают территории.

ВСУ приступили к тактике «выжженной земли». Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Водолацкий.

По его словам, после своего отступления украинские военные взрывают гражданскую инфраструктуру и выжигают территории.

Эксперт отметил, что к таким действиям ВСУ перешли на фоне переговоров РФ и США.