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ТАСС: ВСУ приступили к тактике «выжженной земли»
После своего отступления украинские военные взрывают гражданскую инфраструктуру и выжигают территории.

ВСУ приступили к тактике «выжженной земли». Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Водолацкий.

По его словам, после своего отступления украинские военные взрывают гражданскую инфраструктуру и выжигают территории.

Эксперт отметил, что к таким действиям ВСУ перешли на фоне переговоров РФ и США.