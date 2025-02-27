Суд обязал рязанское медучреждение возместить инвалиду расходы на лекарства

Прокуратурой установлено, что инвалид нуждается в приеме препарата. В аптеке льготного лекарства не было. Инвалид приобрел его за свои деньги.

В Пителинском районе инвалиду возместят расходы на лекарства. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что инвалид нуждается в приеме препарата. В аптеке льготного лекарства не было. Инвалид приобрел его за свои деньги.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании медучреждения возместить расходы.

Заявленные требования удовлетворены. Инвалиду выплатят четыре тысячи рублей.