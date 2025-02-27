Раскрыто давнее убийство двух девушек около Рязани

Тела двух 18-летних девушек нашли вечером 25 июля 1998 года на берегу Оки недалеко от села Агропустынь.

Спустя 27 лет следователи раскрыли убийство двух девушек под Рязанью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тела двух 18-летних девушек нашли вечером 25 июля 1998 года на берегу Оки недалеко от села Агропустынь. Погибших считали пропавшими почти 20 дней.

Отмечается, что убийца прикрыл трупы ветками деревьев. На шеях жертв были резаные раны.

Подозреваемым оказался ранее судимый за убийство Юрий М., проживавший в Рязани. Он задержан.