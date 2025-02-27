Скончалась доцент РГРТУ Ирина Шурчкова

Об этом стало известно 27 февраля

Скончалась доцент кафедры ЭБАУ РГРТУ Ирина Шурчкова. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в группе «Инженерно-экономический факультет РГРТУ» во «ВКонтакте».

"Ирина Борисовна посвятила свою жизнь науке и образованию. Ее трудолюбие, профессионализм и преданность делу вдохновляли многих коллег. Она была примером в стремлении передавать свои знания и поддерживать развитие каждого студента", — говорится в сообщении.

Причина смерти не указана.

Сотрудники факультета выразили соболезнования родным и близким доцента.

Прощание состоится 28 февраля в 12.00 у дома № 16 по адресу улица Скоморошинская.

Фото: группа «Инженерно-экономический факультет РГРТУ» во «ВКонтакте»