Рязанская область отправила семь тысяч тонн зерна в Беларусь

Основными покупателями пшеницы, ячменя и кукурузы стали Беларусь (семь тысяч тонн), Польша (0,446 тысяч тонн) и другие страны.

С начала 2025 года Рязанская область отправила 7,6 тысяч тонн зерновой продукции на экспорт. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Основными покупателями пшеницы, ячменя и кукурузы стали Беларусь (семь тысяч тонн), Польша (0,446 тысяч тонн) и другие страны.

Как указано в публикации, объем экспорта зерновой продукции с начала февраля 2025 года увеличился многократно (за аналогичный период 2024 г. — зерно на экспорт не направлялось).