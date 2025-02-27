Рязанка завоевала бронзу на Чемпионате России по рукопашному бою

Отмечается, что соревнования проходили в Челябинске. В них приняли участие более 350 спортсменов из 45 регионов страны.

Рязанка Валерия Власова завоевала бронзу на Чемпионате России по рукопашному бою. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Отмечается, что соревнования проходили в Челябинске. В них приняли участие более 350 спортсменов из 45 регионов страны.

Жительница Рязани тренируется в спортивной школе «Юпитер». Она является чемпионкой мира и победительницей Кубка России 2024 года.