Рязанец угнал «Ниву» у знакомого и врезался в дерево
Возбудили уголовное дело.
Рязанец угнал «Ниву» у знакомого и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратился 61-летний житель Скопина и сообщил, что со двора дома пропал автомобиль.
Заявитель рассказал, что днем он устроил с приятелями застолье. В какой-то момент хозяин дома по делам отлучился, оставив нескольких приятелей дома, а когда вернулся, то заметил пропажу машины.
Оперативники выехали на улицы Скопина. Пропавший автомобиль врезался в дерево. В салоне никого не было.
Полицейские установили личность приятелей, которые внезапно покинули застолье.
К угону оказался причастен 49-летний местный житель.
Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.