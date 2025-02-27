Рязанец угнал «Ниву» у знакомого и врезался в дерево

Возбудили уголовное дело.

Рязанец угнал «Ниву» у знакомого и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 61-летний житель Скопина и сообщил, что со двора дома пропал автомобиль.

Заявитель рассказал, что днем он устроил с приятелями застолье. В какой-то момент хозяин дома по делам отлучился, оставив нескольких приятелей дома, а когда вернулся, то заметил пропажу машины.

Оперативники выехали на улицы Скопина. Пропавший автомобиль врезался в дерево. В салоне никого не было.

Полицейские установили личность приятелей, которые внезапно покинули застолье.

К угону оказался причастен 49-летний местный житель.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.