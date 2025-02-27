Рязанец лишился 600 тысяч рублей из-за звонка лжесотрудника почты

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Рязанец лишился 600 тысяч рублей из-за звонка лжесотрудника почты. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

22-летнему молодому человеку позвонил неизвестный и сообщил о поступлении на его имя заказного письма. Собеседник спросил, каким способом получателю будет удобно забрать его — лично или в электронной форме. Рязанец согласился на второй вариант, и злоумышленник предложил сообщить код, который поступит в смс, чтобы открыть письмо «чат-боте». После выполнения всех требований аферист прервал разговор.

Затем поступил второй звонок от якобы сотрудника одного из силовых ведомств. Он пояснил, что под видом работника почты ему звонил мошенник, и теперь аферисты покушаются на банковский счет рязанца и могут оформить от его имени кредиты.

Злоумышленник посоветовал перевести все деньги на «безопасный счет». Таким образом пострадавший отправил 662 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».