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Рязанцы создали Никольский храм в миниатюре на 3D-принтере
После отливки в прочном материале макет планируется установить на улице Павлова.

Рязанцы создали Никольский храм в миниатюре на 3D-принтере. Информация появилась на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Церковь знаменита тем, что в ней служил священником отец выдающегося физиолога Ивана Павлова — Петр Дмитриевич.

История Никольской церкви ведет свое начало с 1566 года, тогда она называлась Вознесенская. После неоднократных разрушений, перестроений и устройства главного престола в честь святителя Николая Чудотворца храм начали называть в народе «Николы Долгошеи», а улица получила наименование Никольская. В советское время ее переименовали в улицу Павлова.

Рязанский краевед Арсен Бабурин и специалист по 3D-моделированию Алексей Воронин создали объемную модель исчезнувшей церкви, используя сохранившиеся фотографии.

После отливки в прочном материале макет планируется установить на улице Павлова.