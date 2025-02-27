Рязанцу, проживавшему в «чернобыльской зоне», отказали в начислении пенсии

В дело вмешалась прокуратура и подала иск в суд.

Рязанцу, проживавшему в «чернобыльской зоне», отказали в начислении пенсии. Об этом сообщила прокуратура региона.

Отмечается, что мужчина обратился в Соцфонд, где ему отказали в назначении пенсии по старости по причине отсутствия удостоверения об отнесении к лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В дело вмешалась прокуратура и подала иск в суд.

По результатам исследования письменных доказательств, заявленные исковые требования судом удовлетворены, за заявителем признано право на назначение пенсии по старости в связи с проживанием в Чернобыльской зоне.