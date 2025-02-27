Рязанца осудят за наезд на пешехода

По данным следствия, обвиняемый на автомобиле при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода.

Рязанца осудят за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый на автомобиле при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП последнему причинены тяжкие телесные повреждения.

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд.