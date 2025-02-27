Рязанца осудят за наезд на пешехода
По данным следствия, обвиняемый на автомобиле при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода.
Рязанца осудят за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый на автомобиле при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП последнему причинены тяжкие телесные повреждения.
За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Уголовное дело направлено в суд.