Роструд напомнил россиянам о переносе выходного с 8 марта

Там подчеркнули, что праздник в 2025 году выпал на субботу, поэтому дополнительный выходной решили перенести на 13 июня.

Роструд напомнил россиянам о переносе выходного с 8 марта. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что праздник в 2025 году выпал на субботу, поэтому дополнительный выходной решили перенести на 13 июня.

В Роструде также напомнили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность сокращается на один час.